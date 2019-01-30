Corendon Airlines'tan Ege Turizmine Destek

Corendon Airlines, ITB Berlin Turizm Fuarı'na, Antalya'nın yanı sıra İzmir'den de özel uçuş düzenleyecek.

Corendon Airlines, ITB Berlin Turizm Fuarı'na, Antalya'nın yanı sıra İzmir'den de özel uçuş düzenleyecek.



Turizm sektörünün en önemli fuarlarından olan ve 6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ITB Berlin Turizm Fuarı'na her yıl Antalya'dan direkt düzenlediği seferlerle sektör profesyonellerini taşıyan Corendon Airlines, 2019 fuarı için İzmir'den Berlin'e özel uçuşlar düzenliyor.



Corendon, 2019 yazında Almanya ve Hollanda'dan İzmir'e düzenleyeceği direkt uçuşlar öncesinde ITB Berlin 2019 fuar uçuşuyla Ege Bölgesi turizm profesyonellerini bir araya getirecek. Böylelikle Ege Bölgesi ve çevresindeki oteller, acenteler, tur operatörleri yetkililerinin ve yerel yönetimlerin fuara katılımının kolaylaştırılması hedefleniyor.



6-10 Mart 2019 tarihleri arasında 53. kez düzenlenecek ITB Berlin'e beş kıtadan 180 ülke katılıyor. 160 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen ITB Berlin 2019'un ilk üç günü sektör profesyonellerine, son iki günü ise halka açık olacak. Önümüzdeki sezon için Avrupa pazarından beklentisi büyük olan Türk turizmcilerin ITB Berlin Turizm Fuarı 2019'a rekor katılımda bulunmaları bekleniyor. - İZMİR

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