Corendon Airlines'ten Antalyaspor'a final hediyesi takım uçağı

Corendon Airlines, FT Antalyaspor'a Ziraat Türkiye Kupası finaline ulaşma anısına özel bir takım uçağı hazırladı. Dış yüzey tasarımı tamamen Antalyaspor logosu ve renkleriyle kaplanan Boeing 737-800, FT Antalyaspor kafilesini Beşiktaş ile oynayacakları final maçına da uçuracak. Ayrıca Antalyaspor uçağı havayolu firmasının Avrupa seferlerinde de kullanılarak Antalyaspor'un amblemini uluslararası hava sahasında ve havalimanlarında dalgalandıracak.

Corendon Airlines, iki yıldır sponsoru olduğu FT Antalyaspor için çok özel bir çalışmaya imza attı. 2020 – 2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda finale ulaşan Antalyaspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geleceği final karşılaşmasına, takım renklerine büründürülmüş özel bir uçakla gidecek. Final karşılaşmasının oynanacağı şehir ve maç tarihi ise ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

"Antalyaspor'un başardıklarıyla gurur duyuyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde çok büyük heyecan duyduklarını söyleyen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Karaer, FT Antalyaspor ile olan iş birliğimiz yaklaşık 2 yıldır güçlü bir şekilde devam ettiğini hatırlattı. Kendileriyle yaptıkları ortak çalışmaların sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını ve Avrupa çapında ses getirdiğini gördüklerini söyleyen Karaer, " Kendileri ilk günden bu yana bizi gururlandırıyor. Biz de bu mutluluğumuzu göstermek adına, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkması vesilesiyle özel bir takım uçağı hazırlamak istedik. Filomuzdan bir uçağı, tamamen Antalyaspor logosu ve kulüp renkleriyle kapladık. Ortaya çıkan çalışmadan da çok mutluyuz. Final maçı seyahatini bu uçakla yapacak oyuncularımıza güç ve enerji vereceğimize inanıyoruz.FT Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği bu başarıda emeği geçen tüm yönetici, antrenör, sporcu ve kulüp çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Kulübümüze ayrı bir güç verdi"

FT Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ise Corendon Airlines'ın jestinin, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi kulübümüze ayrı bir güç verdiğini belirtereK " Aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz de olan Sayın Yıldıray Karaer'in şahsında bu fikri hayata geçiren tüm Corendon Airlines ailesine teşekkür ediyoruz. Finale giderken kafilemizi taşıyacak olan uçağın; adımız, armamız, renklerimiz ve sembolümüz olan akrep motifi ile süslenmesi futbolcularımıza da ekstra bir enerji ve motivasyon verecektir.

Türkiye Kupası'nı, kentimizin markası Corendon Airlines'ın bizler için hazırladığı bu uçakla Antalya'mıza getirmek en büyük hedefimiz. Uçağın ayrıca Antalyaspor arması ile uluslararası hava sahasında ve havalimanlarında seferlerine devam edecek olması tanınırlığımız açısından da önemli. Dünyanın sayılı kulüpleri için yapılan bu uygulamanın kulübümüz için de gerçekleştirilmesi bize gurur verdi. Antalyaspor'a yapılan bu jest sadece Ziraat Türkiye Kupası finali ile sınırlı olmayacak. Corendon Airlines'ın Avrupa şehirlerine yapacağı yolcu uçuşlarında da kullanılacak Antalyaspor uçağı, Antalyaspor bayrağının uluslararası hava sahasında ve havalimanlarında dalgalanmasını da sağlayacak" diye konuştu. - ANTALYA