ANTALYA / ÇANAKKALE - Corendon Airlines'ten uçak yolculuğu yapmayan çocuklara anlamlı "23 Nisan" hediyesi - Son Dakika

Corendon Airlines, Antalya'da çocuklara ilk uçak yolculuklarını yaptırırken Çanakkale gezisiyle de onlara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını yaşattı.

Antalya Havalimanı'ndan "CAI 1920" sefer numaralı uçakla Çanakkale Havalimanı'na giden 127'si çocuk yaklaşık 200 kişi, Çanakkale Destanı'nı uzman rehberlerden yerinde dinleyip bölgede gerçekleşen kara ve deniz savaşlarının simge noktalarını gezdi.

Gelibolu Yarımadası'nda Kuzey Cephesi ve Güney Cephesi turları yapıp merak ettikleri tüm soruları merakla uzmanlara soran konuklar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Kara Savaşları'ndaki rolünü ilgiyle dinledi.

Antalyalı konuklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin akrotimi SOLOTÜRK'ün Çanakkale semalarındaki prova uçuşlarını ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de görme şansını da elde etti.

Çanakkale Şehitliği'ne, Corendon Airlines Uçuş İşletme Direktörü Erhan Bayram'la çelenk bırakan çocuklar, hayatları boyunca unutamayacakları uçak yolculuğu ve Çanakkale gezisine katıldıklarını belirtti. 10 yaşındaki Mehmet Doğan, Çanakkale'de gururlandıklarını söyledi.

8 yaşındaki Elif Nil Tuncer de Çanakkale'yi görmenin, çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Aynı yaştaki Azra Özden ise Çanakkale ruhunu tarihi topraklarda teneffüs etme fırsatını yakalamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Corendon Airlines Uçuş İşletme Direktörü Bayram, Çanakkale Şehitliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk uçuşlarını yapan çocuklarla böyle bir organizasyona imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını vurguladı.

Bayram, bu özel günde çocuklara hem havacılığı sevdirmek hem de tarihin en önemli olaylarından biri olan Çanakkale Destanı'nı anlatmak istediklerini ifade etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 107 yıl önce kahramanlık destanı yazan ecdadını unutmadıklarını gösteren torunlarının, atalarını saygıyla anmak için Çanakkale'ye geldiğini vurguladı. Kentin dünyanın buluşma noktası olduğunu dile getiren Kaşdemir, "Antalya, Çanakkale'de buluştu. Çocuklarımız bu tarihi topraklarda çok değişik duygular, unutulmaz anlar yaşadılar." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Ahmet Çelik de Corendon Airlines yetkililerine bölge turizmine katkısından dolayı teşekkür ederek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması, bölgeye olan hareketi daha da artırdı." dedi.

Etkinlik sonunda Corendon Airlines'ın "CAI 1923" sefer sayılı uçağıyla Antalya'ya mutlu dönen konuklara, Turgut Özakman'ın "Diriliş-Çanakkale 1915" kitabı ile çeşitli hediyeler verildi.