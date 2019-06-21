Corendon Airlines ve Corendon Airlines Europe filosunda bulunan tüm uçakların dahil olduğu anlaşma çerçevesinde, AFI KLM E&M CFM56-7b motor bakımlarının gerçekleştirilmesi ve yedek motorların tedariği de dahil olmak üzere kapsamlı bir bakım destek hizmeti sunacak.

Uzun süreli işbirliği

AFI KLM E&M, Corendon Airlines'a 737NG komponent ve CFM56-7B motor bakım desteği de dahil olmak üzere çeşitli ürünleriyle uzun yıllardır destek sağlamaktaydı. Bu süreçte her iki tarafın da geliştirdiği güçlü işbirliği bu yeni anlaşmayla birlikte daha da pekişmiş oldu. AFI KLM E&M'in CFM56-7b motorlarına özgü üstün havayolu ve bakım merkezi tecrübesi, Corendon Airlines'a, operasyonunun zorluklarına ve gerekliliklerine uyumlu olarak tasarlanmış yüksek kalitede bakım hizmetlerinin sunulmasını garanti edecektir.

Corendon Airlines Teknik Direktörü Rıdvan Helvacı, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "AFI KLM E&M, 7 yılı aşkın bir süredir Corendon Airlines operasyonlarına bakım desteği veriyor. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde sunulan çözümlerin kalitesinden, AFI KLM E&M'in uzmanlığından ve bakım merkezlerinden aldığımız hizmetten çok memnunuz. AFI KLM E&M, Corendon Airlines ve Corendon Airlines Europe için güvenilir ve stratejik bir çözüm ortağıdır. Bu bağlamda tüm güvenimizle işbirliğimizi devam ettirmek için motor bakım anlaşmamızı yeniledik."

AFI KLM E&M Başkan Yardımcısı Ton Dortmans ise "Yaptığımız bu yeni anlaşma, yüksek rekabetin olduğu bu sektörde AFI KLM E&M'in müşterileriyle güçlü ve uzun soluklu işbirlikleri kurabildiğinin altını bir kez daha çiziyor. Corendon Airlines'a önümüzdeki yıllarda da güvenilir ve rekabetçi hizmetlerimiz ile destek vermeye devam edeceğimiz için son derece mutluyuz" diye konuştu