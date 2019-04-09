Corendon, Alman Acentecilere Almanya Çıkışlı Uçuşları Tanıttı
56 dakika önce
TOPLAM 250 acentenin yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı yemeklerde konuşan Karaer, turizm sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımlanan Almanya pazarında acentelerin desteğiyle başarılı operasyonlar yürütmeye devam ettiklerini söyledi.
TOPLAM 250 acentenin yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı yemeklerde konuşan Karaer, turizm sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımlanan Almanya
pazarında acentelerin desteğiyle başarılı operasyonlar yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Karaer, "Son beş yıldır düzenli bir şekilde kapasite artırdığımız Almanya pazarından geçen yıl 750 bin yolcu taşıdık. Bu yıl da Almanya ağırlıklı olmak üzere İsviçre
ve Avusturya
gibi talebin yüksek olduğu ülkelere 1.8 milyon koltuk arz etmeyi planlıyoruz" dedi.
'HAFTADA 17 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'
Hem base hem de destinasyon sayımızı da artırmaya devam ettiklerini belirten Karaer, "Bu çerçevede Münster
, bizim için büyük önem taşıyor. Hem Münster/Osnabrück Havalimanının 24 saat açık olması sebebiyle bize sağladığı operasyonel imkanlar hem de geçtiğimiz günlerde bir Alman Havayolunun iflasını açıklamasının üzerine partner tur operatörlerimizden gelen yeni hat talepleri ile birlikte Münster'de başarılı bir operasyon yürüteceğimize inancımız tam. 12 Nisan'da Münster'den gerçekleştireceğimiz Rodos uçuşuyla sezona başlayacağız. Münster'den sezon boyunca 10 tatil destinasyonuna haftada 17 uçuş gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi birlikte el ele çalışarak güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:26
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