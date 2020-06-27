Corendon Avrupa'dan Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi - Son Dakika

Corendon Avrupa'dan Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi

PANDEMİ nedeniyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa'dan Anadolu'nun 12 şehrine uçuşlarına başladı.

PANDEMİ nedeniyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa'dan Anadolu'nun 12 şehrine uçuşlarına başladı.

Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını arttıran Corendon Airlines, Antalya, İzmir, Trabzon, Edremit ve Kayseri havalimanlarına sezonun ilk yolcularını indirdi. Sezonun ilk seferleri Düseldorf'tan İzmire ve Antalya'ya, Köln'den Trabzon, Edremit ve Kayseri'ye gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için bu sezon Türkiye'ye düzenledikleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Karaer, Almanya'nın Avrupa Birliği dışı ülkelere verdiği seyahat uyarısı uygulamasının hem sektörün hem de hükümetin girişimleri ile kısa zamanda aşılacağını öngördüklerini şöyle konuştu:

"Hem havayollarımızın hem havalimanlarımızın dünya standartlarında aldıkları önlemlere güveniyoruz. Ayrıca, bakanlığımızın yoğun havaalanlarında Covid-19 test merkezlerinin açılacağını ve Anadolu şehirlerinde belirlenen test merkezlerinde de turistlere ve yaşadığı ülkeye geri dönecek Türk vatandaşlarına test yapılabileceğini açıklamasını da çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tüm bu girişimlerin sonuç vermesi durumunda bu sezon Avrupa'dan Anadolu'ya düzenlediğimiz seferleri kademeli olarak arttırmayı hedefliyoruz. Hem Avrupa'daki hem de Anadolu şehirlerindeki base uçaklarımızla yapacağımız bu uçuşları yılın 12 ayına yaymak ana hedefimiz"

CORENDON'DAN TÜRKİYE'DE TATİLİ GÜVENCE ALTINA ALAN UYGULAMALAR

Karaer, ayrıca bu sezonda Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatler için yolcuları teşvik etmek amacıyla uyguladıkları diğer projeleri de aktardı. Karaer, "Corendon Airlines olarak Alman turistlerin Türkiye'de güvenle tatil yapabilmeleri için bir hizmet daha geliştirdik. Türkiye'de tatili esnasında Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines'dan olan yolcuları, tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürüyor, ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyoruz. Yine bir diğer uygulamamız 'Biletin Güvende' kampanyası ile misafirlerimize esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularımızın biletlerine güvence veriyor, bizden bilet alan yolcularımıza uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme olanağı sağlıyoruz" dedi.

2020 yaz sezonu boyunca Corendon Airlines'ın Avrupa'dan Anadolu'ya yapacağı direkt uçuşlar hakkında detaylı bilgi şirketin web sayfalarında da yer alıyor.


Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Corendon Avrupa'dan Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi - Son Dakika

Son Dakika

18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
17:42
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de maç hızlandı! Yıldız futbolcu sert şutunda kaleciyi geçemedi
17:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 19:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Corendon Avrupa'dan Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]