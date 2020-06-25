Corendon, Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferlere başlıyor - Son Dakika

SON yıllarda Avrupa'dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşların sayısını artıran Corendon Airlines, 3 Temmuz itibarıyla yaz sezonu boyunca Brüksel'den Eskişehir'e düzenleyeceği uçuşların programını açıkladı.
Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferlerle ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını düzenli olarak artıran Corendon Airlines, Eskişehir, Emirdağ ve Afyonlu Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Belçika ve çevresindeki talebi göz önüne alarak bu hattı da uçuş programına ekledi.
Havayolu, 27 Haziran itibarıyla Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan, Anadolu'nun 12 şehrine de uçuşlara başlayacak.