Corendon'dan genişletilmiş kış programı - Son Dakika

Corendon'dan genişletilmiş kış programı

16.03.2021 12:57
Corendon'dan genişletilmiş kış programı, System.String[]

2021 yaz sezonunun her zamankinden daha uzun süreceği ve 2021-2022 kış sezonuna da yoğun bir talep olacağı beklentisinin ardından Corendon Airlines, genişletilmiş kış programını açıkladı.

2021 yaz sezonunun her zamankinden daha uzun süreceği ve 2021-2022 kış sezonuna da yoğun bir talep olacağı beklentisinin ardından Corendon Airlines, genişletilmiş kış programını açıkladı.

Pandemi etkisiyle uzun zamandır tatilden uzak kalan Avrupalı turistin 2021 yaz sezonununu sonuna kadar değerlendireceğine inanan Corendon Airlines, bu talebin kış sezonuna da yansıyacağını öngörerek 2021-2022 kış sezonu için yoğun bir uçuş planı açıkladı. Almanya başta olmak üzere, İngiltere, Polonya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika'dan popüler kış tatili destinasyonları Türkiye, İspanya, Portekiz, Mısır ve İsrail'e uçuşlar düzenleyecek olan havayolu firması, kış sezonunun potansiyeline inanarak uçuş ağına yeni destinasyonlar ekledi ve haftalık uçuş sayılarını arttırarak programını genişletti. Firma ayrıca kış döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye olan ilginin artacağını öngörerek Antalya ve İzmir gibi tatil destinasyonlarına ve Anadolu hatlarına düzenlediği direkt seferlere ara vermeden devam edecek.

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, firmanın kış programı ile ilgili şunları söyledi. "Ana pazarımız olan Avrupa ülkelerindeki tatil talebini gözlemlediğimizde, bu yaz, sezonun geçmiş yıllara nazaran daha da uzun süreceğini düşünüyoruz. Bu talep 2021 yaz sezonunu da aşıp 2021-2022 kış sezonuna tesir etmeye başlamış durumda. Her zamankinden daha yoğun bir kış sezonu için hazırlığa geçerek özellikle Türkiye ve Kanarya Adaları için yoğun bir uçuş programı hazırladık ve şimdiden ilgiyle karşılandığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yolcular, Anadolu'ya direkt uçmayı sevdi

Son üç senedir gurbetçi vatandaşların yaşadığı Avrupa şehirlerinden Anadolu'ya düzenlediği direkt uçuş sayılarını düzenli olarak artıran firma kışın da hız kesmeden bu uçuşlara devam edecek. Anadolu hatlarının 12 ay devamlılığı için bu uçuşları hem Almanya çıkışlı hem de Türkiye'deki uçakları ile desteklediklerini anlatan Mine Aslan, "Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız Anadolu'ya aktarmasız yani direkt olarak uçmak istiyor. Bizim de Avrupa'dan Zonguldak, Trabzon, Kayseri ve Gaziantep başta olmak üzere 8 Anadolu şehrimize düzenlemekte olduğumuz direkt uçuşlarımız kesintisiz devam edecek. Diğer yandan İzmir ve Antalya'ya hem turistik hem etnik seferlerimizin sayısını arttırırken kış sezonu boyunca Avrupa'dan Türkiye'ye haftada 110 uçuş gerçekleştiriyor olacağız " dedi.

Kanarya Adaları Geri Dönüyor!

Mine Aslan sözlerine şu şekilde devam etti. "Kış döneminde, Avrupa bayraklı havayolumuz ile Avrupa içinde de yoğun bir şekilde uçuyor olacağız. Ana pazarımız olan Almanya' da Türkiye kadar yoğun ilgi gören bir diğer destinasyon ise Kanarya Adaları. Almanya ve Avusturya pazarlarının yoğun ilgisi üzerine Kanarya Adaları'na bu kış daha önce hiç uçmadığımız kadar fazla uçacağız. Yine Polonya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre çıkışlı Kanarya Adaları uçuşlarımız planlandı. Aynı bölgedeki Portekiz'in Madeira Adası'na ilk kez Almanya'nın 5 şehrinden direkt uçuş düzenleyeceğiz."

Yeni Kış Destinasyonları:

Corendon Airlines, pandemi süresince kapalı olan Mısır'ın turistik destinasyonlarındaki rezervasyon hareketliliğini de dikkate alarak bu yıl ilk kez Mısır' da Sharm-el Sheikh'i ve İsrail'de Tel-Aviv' i kış destinasyonu olarak sunacak. - ANTALYA

Corendon'dan genişletilmiş kış programı

Kanarya Adaları, Avusturya, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Corendon'dan genişletilmiş kış programı - Son Dakika Ekonomi


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