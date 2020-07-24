Corendon ekimden itibaren Nürnberg'den en fazla uçuşu gerçekleştiren hava yolu olacak - Son Dakika

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, ekim ayından itibaren Nürnberg'ten Türkiye dahil turistik ülkelere haftada 50'den fazla uçuş düzenleyeceklerini belirterek, "2020 yılı içerisinde Nürnberg Havalimanı'nın en büyük hava yolu olacağız." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkezi Hollanda'da bulunan Corendon Airlines, Alman futbolunun en köklü kulüplerinden olan ve Almanya İkinci Ligi'nde (Bundesliga 2) mücadele eden FC Nürnberg'e sponsor oldu. Anlaşma çerçevesinde Corendon Airlines'ın bir uçağına FC Nürnberg'in renkleri giydirildi.

Corendon Airlines ayrıca gelecek sezon sonuna kadar FC Nürnberg ile birlikte ortak iletişim faaliyetleri de gerçekleştirecek.

Açıklamada, Albrecht Dürer Havalimanında gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Ekim ayından itibaren Corendon Airlines olarak Nürnberg'ten Türkiye, Yunanistan, İspanya, Mısır, İtalya ve İsrail gibi turistik ülkelere haftada 50'den fazla uçuş düzenliyoruz. 2020 yılı içerisinde Nürnberg Havalimanı'nın en büyük hava yolu olacağız. Bu sebeple bölgenin geleneksel kulübü FC Nürnberg ile iş birliği yaparak tanınırlılığımızı daha da artıracağız. Yeni iş birliğimizin güzel sonuçlarını dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FC Nürnberg Ticari Direktörü Niels Rossow ise, "Corendon Airlines'in böyle bir imkan sağlamasından dolayı çok memnunuz. Bu taraftarlarımızın ve bölgemizdeki insanların gelecekte Nürnberg'den daha fazla seyahat edebilecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Corendon, daha önce de birçok kulübe sponsor oldu

Corendon Airlines daha önce Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği vermişti.