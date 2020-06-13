Corendon Havayolları 27 Haziran'da göklere dönüyor

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Havayollarının Pandemi nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayarak göklere geri döndüğünü, yoluna devam ettiğini, çalışmalara başladığını ve uçuş programını açıkladığını söyledi.



Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2020 yılının sadece Türkiye için değil turizm dünyası için çok iyi bir sezon olmasının beklendiğini ama pandemi nedeniyle bunun gerçekleşemediğini belirtti. Corendon olarak 3 farklı bayrak altında havayolu taşımacılığı yaptıklarını anlatan Karaer, Türkiye, hollanda ve Malta baraklı 2020 yılı başında dışarıdan alacağımız uçaklarla beraber 40'ın üzerinde uçakları olduğunu, krizin hemen ardından dışarıdan kiraladıkları uçakları devre dışı bıraktıklarını, bunun kendileri için emniyet sübobu olduğunu belirtti.



2020'de 22 uçakla operasyon yapılacak



"Eğer uçmaya başlarsak yeni dönemde 22 uçaklık bir progamımız olacak" diyen Karaer, "Uçuşların başladığında yoğunluğun nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani Alman, Hollandalı, Belçikalı turist gelecek mi? Bilmediğimiz için uçuşlara düşük yoğunlukla başlayacağız. Uçakların sayısı yüzde 50 azalınca mecburen tarifeyi daralttık. Temmuz ayında bu kapasite ile başlarsak Ekim ayında bilindiği gibi bütün Avrupa ülkelerinde sonbahar tatili var. Ekim ayı Avrupa'da yoğun bir aydır. Ekim ayına kadar bu düşük yoğunklukta gider Ekim ayında da tatille beraber iyi bir rüzgar yakalarsak, pandeminin etkisininde azaldığını düşünürsek 2021 yılı için çok pozitif bir planlama yapabiliriz. Önemli olan Ekim ayının canlılığını görebilmek. Eğer Ekim ayı canlı olursa hem bizim şevkimiz, iştahımız artacak hem de Kasım Aralık ayı yani yüksek sezon sonunun da uzamasına neden olacak. Bu yıl Avrupa ve Rusya'nın sezona geç başlaması Türkiye'de tatil sezonunu uzatır" dedi.



"Hiç bir sektör yeni bir krizi kaldıramaz"



Karaer, 2020 yılında planladıklarını 2021 yılında gerçekleştirmeyi umut ettiklerine dikkat çekerek, "Eğer 2021 yılı da düşük yoğunlukla giderse bütün planlar ötelenir. Turizm sektöründe havayolu olsun, tur operatörü olsun, acente olsun veya otel işletmesi olsun 2 yıl üst üste böyle bir krizi kaldıramaz. İnşallah 2021'de tekrar bir canlanma yaşarız" diye konuştu.



Kapasiteyi daralttıklarına vurgu yapan Karaer, daralan kapasitenin de ne olacağını bilmediklerini, insanların reaksiyonun ne olacağını ne kadar gelmek isteyeceklerini bilmediklerini, Bu nedenle desene hedef koymanın manasının olmadığını, yeni hedefleri 2021 yılına koymak gerektiğini, Bu yılın hareketin başlaması, çarkın dönmesi, nefes alma, eklemlerin çalışmas yılı olacağını ifade etti.



Uçaklarda neler olacak



Karaer, uçaklara yolcu alımı ve yapılacaklar hakkında da yaptığı açıklamada, "Yolcu terminale girişinden itibaren maskesini kullanacak. Yolcu uçağa maskesiyle binecek. Elleri dezenfekte edilecek. Alkollü mendiller yolculara dağıtılacak. her yolcu maskesini yanında taşıyacak. Uçakta orta koltuğun boş bırakılması söz konusu değil. Sadece arkadan iki sıra boş bırakılacak. Pandemiden dolayı rahatsızlanan bir yolcu olursa, onun diğer yolculardan izole edilmesi için o koltuklar boş bırakılacak. Bizim uçak içi havalandırma sistemimiz yeterli. Yiyecek içecek satışları biraz daha kısıtlandı. Kabine sadece küçük el bagajları alınacak. El çantası gibi. Ekipler kendilerini koruyacaklar. maske takacaklar. Siperlikler takacaklar" şeklinde konuştu.



Corendon nerelere uçacak



27 Haziranda Avrupa içerisinde uçmaya başlayacaklarını anımsatan Yıldıray karaer, şunları söyledi:



"Yunanistan 1 Temmuzdan itibaren uluslararası yolcuya kapılarını açacağını söyledi. Yunan adalarına 1 Temmuzda uçacağız. Ama ondan önce İspanya'nın destinasyonlarına uçabiliriz. 27 Hazirandan itibarende Avrupa'daki Türk vatandaşları için Türkiye'ye uçmaya başlayacağız. Türklerin gelmesi için engel yok. Yabancı turist gelmek isterse aynı uçaklarla gelebiliyor. Belki ilk seferlerde birbiri ardına yoğun uçuşlar olmayacak. Her gün bir uçuş olabilir. Ama Temmuz ayından itibaren yoğunluk artabilir. 15 temmuzdan sonra da hızlanır. Bizim uçtuğumuz bölgeler taşıdığımız yolcu Hollanda, Almanya, Belçika, Polonya, İngiltere, İskandinav ve Balkanlardır. Yolcuları tatil destinasyonlarına taşıyoruz. Türkiye'ye uçuşları Türk bayraklı uçaklarla Yunan adaları, ispanya, Mısır gibi destinasyonlara da Malta ve Hollanda bayraklı uçaklarla uçuşlarımızı yapıyoruz."



"Disiplini sağlamak zor"



Karaer, "Evden çalışma çok randımanlı olmadı. Disiplini sağlamak zor oluyor. Bu dönem onu gördük. Personelimizi Haziran ayı sonu itibariyle çağırıyoruz. Ofisten çalışmalara başlayacağız. Şu anda düşük yoğunluklu çalışıyoruz.Yöneticiler, bazı departmanlar ofise geliyor. Şu anda kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. İleriye dönük aktiviteleri planlamaya çalışıyoruz. Corendon tekrar göklere geri dönüyor. Yoluna devam ediyor. Çalışmalarımız başladı. uçuş programımızı açıkladık. Ekiplerimizin eğitimleri başladı. Pilotların yenileme eğitimleri var. Sivil havacılık pandemi döneminde geciken eğitimlere sokağa çıkma yasakları nedeniyle göz yummuştu. Uçuşlara herkesin hazır olabilmesi için eğitimlere başladık. Yer eğitimleri, sınıfta yapılan eğitimler. Türkiye'de olanlar Antalya'da simülatörlere giriyor. Yurt dışındaki ekiplerimizde yurt dışında simülatörlere giriyorlar. Herkes kendini hazırlıyor. İnşallah Haziranın 27'si itibariyle uçuşlara başlayacağız" dedi. - ANTALYA