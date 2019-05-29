Corendon iş ortaklarıyla iftarda bir araya geldi
1 saat önce
Corendon Turizm Grubu'nun iş ortaklarıyla Antalya'da düzenlediği iftar davetinde buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:56 Kaynak: Bültenler
Corendon Turizm Grubu, geçen hafta Almanya'nın Düsseldorf ve Frankfurt şehirlerinde düzenlediği iftar yemeklerinden ardından bu hafta da Münih'te Türk seyahat acenteleri, Antalya'da ise turizm ve havayolu şirketleri, bankalar, resmi kurumlar ve basın camiasıyla bir araya geldi.
İftara Antalya İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek'in yanı sıra Akdeniz Bölgesi otel sahipleri ve yöneticileri, turizm ve havayolu şirketleri, bankalar, resmi kurumlar ve basın mensuplarından oluşan 600 kişilik bir davetli grubu katıldı.
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