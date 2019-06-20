Son Dakika Haberleri: Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
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Corendon İzmir acenteleriyle buluştu

2 saat önce

Corendon Airlines, İzmir ve çevre illerdeki acenteleriyle düzenlenen kokteylde buluştu.

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Corendon Airlines, İzmir ve çevre illerdeki acenteleriyle düzenlenen kokteylde buluştu.

Corendon Airlines, İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve basın mensuplarını Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde gerçekleşen bir kokteylde ağırladı. İzmir'de bir otelde düzenlenen kokteylde Karaer, firmanın Haziran ayında başlayan İzmir- Avrupa uçuşlarının yanı sıra 2019-2020 kış dönemi programı hakkında detaylı bilgi verdi. Kokteylde kısa bir konuşma yapan Karaer, İzmir'deki ilk uçuşlarına verdikleri destekten ötürü geceye katılan tüm acentelere teşekkür ederek, "2005 yılında kurduğumuz Corendon Airlines olarak ilk kez bu yaz bir uçağımızı Adnan Menderes Havalimanı'na base ederek Avrupa'dan İzmir'e direkt uçuşlar düzenlemeye başladık. Beklentimizin ötesinde ilgi gören ilk uçuşlarımızdan aldığımız motivasyon ile İzmir'deki hedeflerimizi büyütüyoruz. 2019-2020 kışı boyunca da Avrupa'nın 7 meydanından İzmir'e düzenleyeceğimiz uçuşların programını açıkladık. 2020 yazında da meydan sayımızı ve base ettiğimiz uçak sayısını arttırarak İzmir turizmine daha da fazla katkı sağlamak niyetindeyiz" dedi.

Gecede sahne alan buzukinin ustası Orhan Osman ve orkestrası konuklara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Hollanda'da kurulan bir Türk markası olan Corendon Airlines, geceye katılan misafirlerine Hollanda'nın Intermediair GroepHolland firmasına logosunun renginde özel olarak ürettirdiği Corendon lalesinin soğanlarından hediye etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Avrupa, İzmir, Ekonomi
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