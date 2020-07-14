Corendon, kış aylarında da Avrupa'yı Anadolu'ya bağlamaya devam edecek - Son Dakika

Corendon, kış aylarında da Avrupa'yı Anadolu'ya bağlamaya devam edecek

Pandemi sebebiyle zorlu bir sezon geçiren turizm sektörü, yaralarını sarmak için 2020-2021 kış dönemi hazırlığındayken, tatil hava yolu Corendon Airlines yoğun ve genişletilmiş bir kış programı açıkladı.

Pandemi sebebiyle zorlu bir sezon geçiren turizm sektörü, yaralarını sarmak için 2020-2021 kış dönemi hazırlığındayken, tatil hava yolu Corendon Airlines yoğun ve genişletilmiş bir kış programı açıkladı.

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Türkiye, Hollanda ve Malta'da 3 farklı bayraklı hava yoluna sahip olan Corendon Airlines, kışa iddialı bir programla girmeye hazırlanıyor. Almanya başta olmak üzere, Avusturya, İsviçre, Polonya, Hollanda ve Belçika'dan popüler kış tatili destinasyonları Türkiye, İspanya, Mısır, İsrail ve Fas'a uçuşlar düzenleyecek olan şirket kış sezonunun potansiyeline inanarak uçuş ağına hem yeni destinasyonlar ekledi hem de haftalık uçuş sayılarını arttırarak programını genişletti. Firma, ayrıca kış döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye olan ilginin artacağını öngörerek hem Antalya ve İzmir gibi tatil destinasyonlarına hem de Anadolu hatlarına düzenlediği direkt seferlere ara vermeden devam edecek.


Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, pandemi sebebiyle geç ve talep azlığı ile başlayan 2020 yaz sezonu sonrasında 2020-2021 kış sezonunda tatil destinasyonlarına olan ilginin geçmiş yıllardan daha yüksek olacağını düşündüklerini kaydetti. Aslan, " Bu sebeple, biz de başta ana pazarımız olan Almanya olmak üzere Avrupa uçuşlarımızın sayılarını arttırdık. Almanların ve Avusturyalıların yoğun ilgisi üzerine Kanarya Adaları'na bu kış daha önce hiç uçmadığımız kadar fazla uçacağız. Avusturya'dan yıllar sonra ilk kez Kanarya Adaları'na yeniden uçulmaya başlanacak. Almanya'nın Türkiye ve Mısır için vatandaşlarına verdiği seyahat uyarısının önümüzdeki günlerde veya önünde sonunda sona ereceğine inanıyoruz. Bu sebeple, yine Mısır'ın popüler tatil şehri Hurghada'ya olan talebin geri döneceğinden yola çıkarak hayli yoğun bir program hazırladık. Bu yıl ilk kez Mısır' da Sharm-el Sheikh'i ve İsrail'de Tel-Aviv' i kış destinasyonu olarak sunuyoruz." dedi.


Kış Aylarında da Avrupa'yı Anadolu'ya bağlamaya devam


Son iki senedir gurbetçi vatandaşların yaşadığı Avrupa şehirlerinden Anadolu'ya direkt uçuşlar düzenlemeye başlayan firma, kışın da hız kesmeden bu uçuşlara devam edecek. Anadolu hatlarının 12 ay devamlılığı için bu uçuşları hem Almanya'daki 4 base'leri hem de Türkiye'deki uçakları ile desteklediklerini anlatan Mine Aslan, "Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın en çok direkt uçmak istediği şehir olan Kayseri'deki base'imizi yaz aylarındaki gibi aynen devam ettiriyoruz. Bu meydana kış boyu Avrupa'dan haftada 11 uçuş gerçekleştireceğiz. İzmir ve Antalya'ya hem turistik hem etnik uçuşlarımızın sayısını arttırırken Trabzon, Ankara, Adana, Diyarbakır, Zonguldak ve Gaziantep uçuşlarımız da yine kış boyu devam edecek. Ayrıca bu yaz başladığımız Brüksel- Eskişehir hattına da yine düzenli uçuyor olacağız." şeklinde konuştu.


Polonya uçuşları da yeniden başlıyor


Geçtiğimiz sezon Polonyalı tur operatörleri ve acenteleriyle yaptığı güçlü iş birlikleri ile bu pazara da hızlı bir giriş yapan şirket, pandemi sebebiyle ara verdiği uçuşlarına Ağustos ayı itibarıyla yeniden başlıyor. Firma, Polonya'nın Varşova ve Katoviçe şehirlerinden Antalya ve Hurghada'ya kış boyu uçarken, bu uçuşların biletlerini Polonya'daki tur operatörleri, seyahat acenteleri ve online satış kanalları üzerinden satışa çıkardı. - ANTALYA

Antalya, Polonya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Corendon, kış aylarında da Avrupa'yı Anadolu'ya bağlamaya devam edecek - Son Dakika Ekonomi
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