Corinthians-Santos Maçının Perde Arkası

Brezilya'nın Rio kentinin iki köklü takımı Corinthians ile Santos'un karşılaştığı ve 0-0 beraberlikle biten derbinin perde arkası görüntülerini izleyelim.

Brezilya'nın Rio kentinin iki köklü takımı Corinthians ile Santos'un karşılaştığı ve 0-0 beraberlikle biten derbinin perde arkası görüntülerini izleyelim.

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