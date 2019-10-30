Corinthians-Santos Maçının Perde Arkası
1 saat önce
Brezilya'nın Rio kentinin iki köklü takımı Corinthians ile Santos'un karşılaştığı ve 0-0 beraberlikle biten derbinin perde arkası görüntülerini izleyelim.
Brezilya'nın Rio kentinin iki köklü takımı Corinthians ile Santos'un karşılaştığı ve 0-0 beraberlikle biten derbinin perde arkası görüntülerini izleyelim.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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