Son Dakika Haberleri: Corinthians-Santos Maçının Perde Arkası
Son Dakika Spor Corinthians-Santos Maçının Perde Arkası

Corinthians-Santos Maçının Perde Arkası

1 saat önce

Brezilya'nın Rio kentinin iki köklü takımı Corinthians ile Santos'un karşılaştığı ve 0-0 beraberlikle biten derbinin perde arkası görüntülerini izleyelim.

Brezilya'nın Rio kentinin iki köklü takımı Corinthians ile Santos'un karşılaştığı ve 0-0 beraberlikle biten derbinin perde arkası görüntülerini izleyelim.

Corinthians-Santos Maçının Perde Arkası

Brezilya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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