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Corinthians Tarihindeki En İyi 10 Hareket
22 dakika önce
Ronaldo, Renato Augusto ve Emerson Sheik gibi yıldızları yetiştirmiş Brezilya'nın en büyük kulüplerinden Corinthians'ın tarihindeki en iyi 10 hareketi sizler için seçtik.
Ronaldo, Renato Augusto ve Emerson Sheik gibi yıldızları yetiştirmiş Brezilya'nın en büyük kulüplerinden Corinthians'ın tarihindeki en iyi 10 hareketi sizler için seçtik.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:32
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