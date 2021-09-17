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Çorlu adeta 80'li yılları anımsattı! Vatandaşlar su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Çorlu adeta 80'li yılları anımsattı! Vatandaşlar su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

17.09.2021 08:44

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan su sıkıntısı vatandaşları canından bezdirdi. TESKi'nin 3 günlük su kesintisi kararı vatandaşları bidonla su sırasına sokarken, Çorlu adeta 2000'li yıllara döndü. Tankerde su sırası bekleyen bir vatandaş, "Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar" sözleriyle isyan etti.

Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce, su kesintisi bildirimi uzayınca evde su bulamayan vatandaşlar, ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü. Tanker önünde su kuyruğu oluşturan kadın, erkek, çoluk çocuk ve çok sayıda vatandaşın görüntüleri Türkiye'de 2000 yılı öncesini hatırlattı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Çorlu Belediyesi yetkilileri Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerle su dağıtması ilkel metoda dönerek ilginç görüntüler oluşturdu. Tankerden su almak için ellerindeki bidonlarla bekleyen vatandaşlar bir süre sonra çileden çıkarken, bu görüntüler Çorlu ilçesine adeta 2000 öncesi Türkiye'sini anımsattı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerden su taşıyan vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla su beklerken, tankerinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

"REZİLLİK BUNLAR REZİLLİK"

Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" dedi.

Çorlu adeta 80'li yılları anımsattı! Vatandaşlar su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Su Kesintisi, Tekirdağ, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu adeta 80'li yılları anımsattı! Vatandaşlar su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika


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