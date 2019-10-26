Son Dakika Haberleri: Çorlu Adliyesi'nde, adli görüşme odaları hizmete girdi
Son Dakika Güncel Çorlu Adliyesi'nde, adli görüşme odaları hizmete girdi

Çorlu Adliyesi'nde, adli görüşme odaları hizmete girdi

59 dakika önce

Çorlu Adliyesi'nde, adli görüşme odaları hizmete girdiAdliye binasında düzenlenen törende konuşan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Trakya'da ilk defa bu odaların Çorlu Adliyesi'nde hizmete girdiğini söyledi.

Çorlu Adliyesi'nde, adli görüşme odaları hizmete girdi, System.String[]

Çorlu Adliyesi'nde, adli görüşme odaları hizmete girdi

Adliye binasında düzenlenen törende konuşan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Trakya'da ilk defa bu odaların Çorlu Adliyesi'nde hizmete girdiğini söyledi.

Başsavcı Yiğiter, şöyle konuştu:

"Çorlu Adliyesi'nde adli görüşme odalarını hizmete sokmanın gururunu yaşıyoruz. Bu odalar, suçlu ile mağduru birbirinden ayrı olarak dinlemeye, çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca çocuk dostu adli usullerin işletilmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal, fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi için kullanılacak."

Yiğiter, adli görüşme odalarından, mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, diğer kırılgan gruba mensup mağdurların yararlanacağını ifade etti.

Adli görüşme odaları, bekleme odası, görüşme odası ve gözlem odası olarak üç ayrı bölümden oluşuyor.

Odaların yapımına destek veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇorluTSO) Başkanı İzzet Volkan'a teşekkür eden Başsavcı Yiğiter, günün anısına plaket taktim etti.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da katıldı.

Trakya Bölgesi, Çorlu Adliyesi, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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