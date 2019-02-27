Çorlu Anadolu Lisesi Öğrencileri Tekirdağ Birincisi Oldu
1 saat önce
Tekirdağ il genelinde düzenlenen Liseler Arası Puanlı Atletizm Yarışması'nın birincisi Çorlu Anadolu Lisesi oldu.
Tekirdağ
il genelinde düzenlenen Liseler Arası Puanlı Atletizm
Yarışması'nın birincisi Çorlu Anadolu Lisesi
oldu.
Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalarda il birinciliğini okullarına ve Çorlu'ya kazandıran sporcu öğrenciler Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün
'ü makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Ziyarette okul müdürü Bülent Kaya
ile okulun beden eğitimi öğretmenleri de yer aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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