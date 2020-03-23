Son Dakika › Güncel › Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi - Son Dakika
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi
7 saat önce
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.
Çin'den yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanı, yolcu uçak seferlerine kapatıldı. Havalimanında faaliyet gösteren 14 uçuş eğitim okulunun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda hem yolcu hem de eğitim uçuşlarına geçici bir süre ara verilmiştir. Sadece kargo uçakları gelmektedir dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
Son Dakika İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi