Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu - Son Dakika

Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu
6 saat önce
Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.
Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.
Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuş seferlerine geçici süre il ara verildi. Havalimanında bulunan eğitim uçuş okullarının çalışmalarına da ara verildiği öğrenilirken, havalimanına sadece kargo uçaklarının geliş ve gidişlerine izin verildiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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