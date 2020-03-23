Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu - Son Dakika

Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

6 saat önce

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu, System.String[]

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.


Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuş seferlerine geçici süre il ara verildi. Havalimanında bulunan eğitim uçuş okullarının çalışmalarına da ara verildiği öğrenilirken, havalimanına sadece kargo uçaklarının geliş ve gidişlerine izin verildiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:10 Kaynak: İHA

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