- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu - Son Dakika
Son Dakika Genel - Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu - Son Dakika

- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

6 saat önce

- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.

- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

TEKİRDAĞ - Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.

Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuş seferlerine geçici süre il ara verildi. Havalimanında bulunan eğitim uçuş okulunun çalışmalarına da ara verildiği öğrenilirken, havalimanına sadece kargo uçaklarının geliş ve gidişlerine izin verildiği ifade edildi.

- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Çorlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:55 Kaynak: İHA

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