Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş: Zorlu süreci el birliği ile atlatacağız" - Son Dakika
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Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş: Zorlu süreci el birliği ile atlatacağız"

6 saat önce

Çorlu Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gümüş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın hale gelen korona virüs vakalarının ardından gerek devletin yetkili mercilerinden gerekse de kamu bankalarından esnafa yönelik yapılan destek girişimleri doğrultusunda üyelerini de...

Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş: Zorlu süreci el birliği ile atlatacağız

Çorlu Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gümüş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın hale gelen korona virüs vakalarının ardından gerek devletin yetkili mercilerinden gerekse de kamu bankalarından esnafa yönelik yapılan destek girişimleri doğrultusunda üyelerini de ilgilendiren destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Halk Bankası tarafından ekonomik istikrar kalkanı kapsamında Esnaf Destek Paketi ile korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde bakkal, market, kuru yemişçi ve manav işletmeciliği yapan üyelerinin de böylesi bir fırsattan yararlanabileceğini belirten Gümüş, "Bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ya da olmayan ayrım yapmaksızın tüm esnafa Halkbank tarafından 25 bin TL nakit kredi ile 25 bin TL ticari kart desteği verilebilecek. Öte yandan odamıza kayıtlı üyelerimizde 36 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz 25 bin TL'lik kredilerden ilgili banka şubesine başvurarak ve gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla istifade edebilecekler. Odamıza kayıtlı üyelerimiz odamızı arayarak konuyla ilgili bilgi alabilirler" dedi.


"Bakkal Amca kavramı daha da önem kazandı"


Bakkal Amca tanımlamasının ülkenin genelini ilgilendiren korona virüs gibi bir vakıada daha da önem kazandığına dikkat çeken Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, "Öncelerden sizlerin de bildiği gibi sokaklarımızda, mahallelerimizde bir Bakkal Amca kavramı vardı. Malumunuz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıkan virüs salgını dolayısıyla bütün esnaflarımızın olduğu gibi odamıza kayıtlı bakkal, market, kuru yemişçi, manav işletmecisi esnaflarımızda büyük bir sorumluluk altına imza atmaktalar" diye konuştu.


"İş yerlerinin dezenfekte işlemleri ücretsiz yapılıyor"


Çorlu genelindeki oda üyesi işletmelerin dezenfekte edilmesi hususunda harekete geçtiklerini de kaydeden Gümüş, "Bu doğrultuda müşteri ile direk yakın temas gerektiren böylesi meşakkatli bir işi canla başla yerine getirdikleri için üyelerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu süreçleri bütün vatandaşlarımız ve esnaflarımızla birlikte mümkün mertebe en az zararla kapatabilmek için elbirliği ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hususta da ilgili sertifikası ve yasal izni bulunan bir kurum ile odamıza kayıtlı işletmelerimizin dezenfekte edilmesi adına harekete geçtik. Bu bağlamda odamızın üyesi olsun ya da olmasın oda üyelerinden başlanarak iş yerlerini ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettiriyoruz" şeklinde konuştu.


Gümüş, son olarak Çorlu Kaymakamlığı tarafından kurulan ve Çorlu Belediyesi ile mahalle muhtarlarının da destek verdiği Vefa Sosyal Hizmet Grubunun çalışmalarının da böylesi bir süreçte etkin olduğunu, bu sürece direk ya da dolaylı yoldan katkı sağlayan bütün kurum, kuruluş, oda, sendika, sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticilerine, temsilcilerine ve evlerinde kalarak sürece destek veren vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Yusuf Gümüş, Gümüş, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:52 Kaynak: İHA

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