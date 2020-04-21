Çorlu Bakkallar Odası esnafa bayrak ve maske dağıttı - Son Dakika

Çorlu Bakkallar Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı ve maske dağıttı.

Oda Başkanı Yusuf Gümüş, yaptığı açıklamada, yaklaşan bayram öncesi bakkal esnafının yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Bakkal esnafımızı ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz. Şikayet ve istekleri gerekli makamlara iletiyoruz. Esnafa Türk bayrağı ve maske hediye ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu hareketimizle bir kere daha Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermiş oluyoruz. İlçe genelinde bin bayrak ve 10 bin maske dağıtımı yaptık. Esnafımızdan çok olumlu sinyaller aldık."