Çorlu Bakkallar Odası, üyelerinin iş yerlerini dezenfekte ettiriyor - Son Dakika

Çorlu Bakkallar Odası, üyelerinin iş yerlerini ücretsiz dezenfekte ettiriyor.

Oda Başkanı Yusuf Gümüş, yaptığı açıklamada, ülke olarak koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğini söyledi.

Mahalle bakkallarının müşterilerle yakın temasta bulunmak zorunda olduğunu ifade eden Gümüş, şöyle devam etti:

"Mahallelerimizin her sokağında bulunan bakkal amcalarımız, esnaf arkadaşlarımız, bu zorlu süreçte iş yerlerinde bulunuyor ve müşterileriyle yakın temasta bulunmak zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili de biz binin üzerinde sayıya sahip olan bütün üyelerimizin iş yerlerini TSE belgeli bir dezenfektan şirketiyle anlaşarak ücretsiz dezenfekte ettiriyoruz. Yine bu bağlamda üyelerimize, yakın temastan kendilerini korumaları ve gerekli dezenfekte işlemlerini yapmaları konusunda uyarıyor ve bilgilendiriyoruz. Bu zorlu süreci millet ve devletimizle beraber atlatacağız."