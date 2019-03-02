Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu'muzu Park Alanlarıyla Donattık"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu'muzu Park Alanlarıyla Donattık"

49 dakika önce

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçeyi parklar ve yeşil alanlarla donatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,
Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçeyi parklar ve yeşil alanlarla donatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, estetik ve fonksiyonel yaşam mekanları, çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir kent oluşturma vizyonuyla çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılından beri Çorlu'nun 26 mahallesinde de çalışmalar gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi Atış Poligonu, Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi gibi büyük projelerin yanı sıra semt parkları, çocuk oyun alanları, spor, yürüyüş alanları, yeşil alanlar gibi pek çok çalışma gerçekleştirerek toplamda 190 bin metrekare park alanı kazandırdı.

"Daha yeşil bir kent için çalışıyoruz"

Çorlu'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz yeşil alan ve park projelerimiz doğrultusunda çocuklarımızın keyifli zaman geçirecekleri, vatandaşlarımızın ise dinleneceği, spor yapacağı parklarımızı hizmete açmaya devam ediyoruz. 26 mahallemizin 26'sında da park alanları oluşturduk" şeklinde konuştu.

"Çorlulular rahat bir nefes alacak"

Bugün Çorlu genelinde 100'ü aşkın park alanının mevcut olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt; "Bir yandan yeni park alanları oluşturmaya devam ederken bir yandan da mevcut parklarımızda iyileştirme ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Çorlu'muzun daha yeşil bir kente dönüşmesi için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın Çorlu'da yaşamaktan mutlu olacağı, rahat nefes alacağı bir kent oluşturmak en büyük gayemiz. Çorlulu hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:37 Kaynak: İHA

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