Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, "Kentimizdeki zenginlikleri ortaya çıkarmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, 'Kentimizdeki zenginlikleri ortaya çıkarmalıyız' - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, "Kentimizdeki zenginlikleri ortaya çıkarmalıyız"

6 saat önce

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ilçede faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin yöneticileriyle bir araya gelerek yapılabilecek etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt,

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ilçede faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin yöneticileriyle bir araya gelerek yapılabilecek etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Kentte aktif bir şekilde görev yapmakta olan hemşehri dernekleriyle kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hep birlikte Çorlu'nun gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.


"Yöresel ürünleri tanıtmalıyız"


Toplantıda Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Çorlu'ya yerleşmiş olanlar memleketleriyle bağlarını sürdürerek kurdukları derneklerini temsil etti. Memleketlerinin yöresel ürünlerini yaşadıkları kentte tanıtmayı amaçlayan hemşehri dernekleri yöneticileri, yöresel ürün pazarlarının kurulmasıyla ilgili Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile istişarede bulundu.


Yerli esnafı mağdur etmemek şartıyla kurulabilecek yöresel ürün pazarları ile ilgili konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Yöresel ürün pazarlarının oluşturulmasında en önemli etken kent esnafımızın da bu sürece dahil olmasıdır. Kent ekonomimize katkı sağlamayı amaçladığımız pazarların esnafımızın kazancına gölge düşürmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.


Farklı şehirlere yönelik yöresel yiyecekleri tanıtmanın yanında Çorlu'ya özgü yöresel lezzetler de katmalıyız diyen Sarıkurt, "Örneğin kentimizde ağırladığımız misafirlerimize kendi tesislerimizde Çorlu'ya mal olmuş yöresel yemekler ikram edebilmeliyiz. Kentimizdeki zenginlikleri ortaya çıkarmalıyız. Böylece Çorlu'muzu tanıtırken gelecek kuşaklara kültürel miraslar bırakabiliriz" diye konuştu.


Hemşehri dernekleriyle gerçekleştirilen istişare toplantılarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirten Başkan Sarıkurt, "Toplantının amaca hizmet edebilmesi için davetlilerimizin belli bir sayıyı geçmemesi gerektiğini düşündük. Toplantılarımız ilerleyen zamanlarda daha geniş kapsamlı olarak, farklı derneklerin katılımıyla da devam edecek" şeklinde konuştu.


Hemşehri derneklerinin kendi kültürlerini tanıtabilecekleri etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini belirten dernek başkanları da dayanışma halinde olunması gerektiğini vurguladılar.


Başkan Sarıkurt ile dernek başkanlarının karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Ahmet Sarıkurt, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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