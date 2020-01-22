Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt:

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Sarıkurt, "El ele vererek kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Güner Çetin ve Özcan Veysel Tunçcan ile birim müdürleri de hazır bulundu. Hizmet anlayışı olarak kaynakların stratejik önceliklere uygun dağıtılarak etkin kullanımını benimseyen ve vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Çorlu Belediyesi hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalarına devam ediyor.



"Düzenli aralıklarla istişarede bulunuyoruz"



Çorlu'da görev yapmakta olan mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Kentimizin sorunlarına en etkili şekilde çözüm üretmek için mahalle muhtarlarımızla düzenli aralıklarla istişarede bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları daha iyi bir şekilde görebilmemizi sağlayan siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Sorunları yerinde tespit ediyoruz"



Başkan Sarıkurt, "Kentimizde altyapıdan ulaşıma kadar pek çok sorunu çözmeye çalışıyoruz. Siz muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olarak en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Zaman zaman hem başkan yardımcılarımız hem de birim müdürlerimizle birlikte mahallelerimizde keşiflere çıkarak incelemelerde bulunuyoruz. Sorunları yerinde tespit ederek bir an önce çözülmesi için çaba gösteriyoruz" dedi.



Başkan Sarıkurt'un ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları, semtlerinde devam eden ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundular. Muhtarlar tarafından dile getirilen öneri ve talepler birim yetkilileri tarafından kayıt altına alınırken çözüm önerileri masaya yatırıldı. - TEKİRDAĞ