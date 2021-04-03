Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'tan, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu'na ziyaret - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'tan, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu'na ziyaret
03.04.2021 10:29
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nu ziyaret etti.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nu ziyaret etti.
Sarıkurt ve Şamiloğlu ziyarette, Saray Caddesi Yayalaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi'yle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Sarıkurt, Çorlu'nun tarihi kimliğine sahip çıkmak ve kültürel varlıkları yeniden gün yüzüne çıkarmak açısından önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Saray Caddesi Yayalaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi'ni hayata geçirebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
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