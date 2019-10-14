Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi 2. Lig'e galibiyetle başladı
Son Dakika Spor Çorlu Belediyesi 2. Lig'e galibiyetle başladı

Çorlu Belediyesi 2. Lig'e galibiyetle başladı

59 dakika önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) çıktığı ilk maçta evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 82-66'lık skorla mağlup etti.

Çorlu Belediyesi 2. Lig'e galibiyetle başladı, System.String[]

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü (ÇBSK) çıktığı ilk maçta evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 82-66'lık skorla mağlup etti.


Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk periyotta arka arkaya sayılar bulan her iki takım birbirine üstünlük sağlamaya çalışırken, sahasında oynamanın verdiği avantajı iyi kullanan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ilk periyodu 24-23 önde kapattı. İkinci periyotta da baskın oyununu sürdüren ÇBSK, üst üste sayılar üreterek rakibine üstünlük kurmayı başardı ve maçın ilk yarısını 47-36 önde tamamladı.


Seyirci desteğini arkasına alan ve iyi savunma yaparak sayı üretmeyi sürdüren ÇBSK üstün oyununu üçüncü periyoda da taşıdı ve üçüncü çeyreği 62-50 önde kapattı.


Dördüncü çeyrekte de kontrolü elinden bırakmayan ve rakibini baskı altında tutmaya devam eden Çorlu temsilcisi son çeyrekte 20 sayı üretti ve rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 82-66 mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yapmış oldu.


Basketbol tutkunlarının ÇBSK'yı desteklemek için hınca hınç doldurduğu salonda karşılaşmayı izleyenler arasında Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Eligül de yer aldı.


Karşılaşmanın sonunda Başkan Sarıkurt, sezonun ilk maçında alınan farklı galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek basketbolcuları ve teknik heyeti yürekten kutladığını ifade etti. Seyirci desteğinin de böyle önemli maçlarda çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Sarıkurt, salonu doldurarak bir an bile olsa desteğini esirgemeyen Çorlulu sporseverlere teşekkürlerini iletti.


ÇBSK Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki ikinci hafta maçında 19 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Nazilli Spor Salonu'nda Nazilli Belediye ile karşılaşacak. - TEKİRDAĞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, basketbol, Çorlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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