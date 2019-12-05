Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Çorlu Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Çorlu Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan Sarıkurt, toplantı öncesinde Çorlu Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.


Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara yardım yapılması konusunu görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri birimler arası ödenek aktarması yapılması konusunu da görüşerek oy birliğiyle kabul ettiler.


Meclis üyesi Bilgehan Çağlar tarafından okunan İmar Komisyonu Raporu, Oya Asıl Güney tarafından okunan İçişleri Komisyonu raporu ve Öner Tekin tarafından okunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporları da meclis üyelerince oy çokluğu ile kabul edildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Aralık, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak
Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası: Cezasız kalmasın Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak WhatsApp kullanıcı şikayetlerine dikkat verdi: Toplu mesajlaşma 7 Aralık itibariyle yasaklanacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:05:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]