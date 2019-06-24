Çorlu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor
6 dakika önce
Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim çalışmaları devam ediyor.
Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Çobançeşme Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınay Sokak ile Celal Atik
Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirdi.
1 finisher, 1 bekoloder, 1 bobcat, 2 silindir, 4 kamyonun kullanıldığı ve 17 personelin yer aldığı çalışmalar neticesinde Altınay Sokak'ta 170 ton, Celal Atik Sokak'ta 230 ton olmak üzere toplamda 400 ton asfalt serildi.
Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin muhtelif noktalarında yaz ayları boyunca asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi