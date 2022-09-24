Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

24.09.2022 10:06
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi, "bisiklet tamir ve bakım istasyonları" kuruyor.

Çorlu Belediyesi, "bisiklet tamir ve bakım istasyonları" kuruyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları, ibadethane, durak, kafe, park, okul ve sosyal tesislerde bisiklet park istasyonu montajı tamamlandı, 35 bölgede 150 bisiklet park istasyonu hizmete girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi olarak bisiklet kültürünü artırarak farkındalık yaratmak ve vatandaşlarımızın sağlıklı ulaşım aracı olan bisikleti tercih etmesine imkan sağlayabilmek için çalışıyoruz. İstasyonların kontrolünü ve güvenliğini sağlayabilmek için ekiplerimiz sahada olacak, güvenlik kameralarından takip edilecek." ifadelerini kullandı.

Marmaraereğlisi Belediyesi malzeme ocağı faaliyete geçti

Marmaraereğlisi Belediyesi, yol hizmetlerinde maliyeti düşürmek için malzeme ocağını faaliyete geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından hammadde üretim ruhsat izni alınmasının ardından Saray ilçesinde Güngörmez Mahallesi'nde bulunan taş ocağında, beton santralinde kullanılacak malzemelerin üretimi başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Daha fazla hizmet vermek adına yol malzemelerini kendi imkanlarımızla üretiyor olmak hizmet anlamında bizlere önemli bir avantaj sağlayacak. Taş ve Agrega Ocağı'mızdan çıkacak malzemeler ile Marmaraereğlisi'ndeki yolların bakım ve onarımında kullanılmasının yanı sıra diğer ilçe belediyelerine de gönderilmesini sağlayarak, istihdama ve belediye bütçesine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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