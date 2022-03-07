Çorlu Belediyesi deprem bilincinin arttırılması için çalışmalar yaptı - Son Dakika

Çorlu Belediyesi, "Deprem Haftası"nda okullarda düzenlenen tatbikata katıldı, alışveriş merkezlerinde "Depreme Hazırlık El Kitabı" dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart'ta düzenlenen "Deprem Haftası" kapsamında Çorlu'da vatandaşların deprem bilincini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

2022 yılının AFAD tarafından "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ülke genelindeki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye" tatbikatları gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Cemile Yeşil Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata katıldıklarını belirtti.

Çorlu Belediyesi arama kurtarma ekibi tarafından, senaryo gereği engelli bir öğrencinin acil durum tahliye koltuğu kullanılarak tahliye edildiği ve engelsiz taksi aracıyla afet toplanma alanına sevk edildiğini aktaran Çolpan, şunları kaydetti:

"Tatbikata polis, itfaiye ve UMKE ekipleri de destek verirken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından okullar bölgesinde konuşlandırılan Deprem Simülasyon Eğitim Tırı'nda öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında uygulanacak doğru davranış şekilleri anlatıldı, simülasyon sistemiyle deprem anını hissetmeleri sağlandı.

Alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda belediyemiz tarafından hazırlanan Depreme Hazırlık El Kitabı ile AFAD tarafından hazırlanan gönüllülük sistemi, deprem sigortası ve afetlere hazırlık içerikli broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdik."