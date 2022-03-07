Çorlu Belediyesi deprem bilincinin arttırılması için çalışmalar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu Belediyesi deprem bilincinin arttırılması için çalışmalar yaptı

07.03.2022 12:31
Çorlu Belediyesi deprem bilincinin arttırılması için çalışmalar yaptı

Çorlu Belediyesi, "Deprem Haftası"nda okullarda düzenlenen tatbikata katıldı, alışveriş merkezlerinde "Depreme Hazırlık El Kitabı" dağıttı.

Çorlu Belediyesi, "Deprem Haftası"nda okullarda düzenlenen tatbikata katıldı, alışveriş merkezlerinde "Depreme Hazırlık El Kitabı" dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart'ta düzenlenen "Deprem Haftası" kapsamında Çorlu'da vatandaşların deprem bilincini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

2022 yılının AFAD tarafından "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ülke genelindeki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye" tatbikatları gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Cemile Yeşil Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata katıldıklarını belirtti.

Çorlu Belediyesi arama kurtarma ekibi tarafından, senaryo gereği engelli bir öğrencinin acil durum tahliye koltuğu kullanılarak tahliye edildiği ve engelsiz taksi aracıyla afet toplanma alanına sevk edildiğini aktaran Çolpan, şunları kaydetti:

"Tatbikata polis, itfaiye ve UMKE ekipleri de destek verirken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından okullar bölgesinde konuşlandırılan Deprem Simülasyon Eğitim Tırı'nda öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında uygulanacak doğru davranış şekilleri anlatıldı, simülasyon sistemiyle deprem anını hissetmeleri sağlandı.

Alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda belediyemiz tarafından hazırlanan Depreme Hazırlık El Kitabı ile AFAD tarafından hazırlanan gönüllülük sistemi, deprem sigortası ve afetlere hazırlık içerikli broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdik."

YORUMLAR
500
EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı Tatvan'da deprem standı kuruldu Tatvan'da deprem standı kuruldu

Çorlu Belediyesi, Deprem Haftası, Deprem, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi deprem bilincinin arttırılması için çalışmalar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:39:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çorlu Belediyesi deprem bilincinin arttırılması için çalışmalar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement