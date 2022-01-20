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Çorlu Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Çorlu Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

20.01.2022 09:33
Çorlu Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, hafta sonu beklenen kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, hafta sonu beklenen kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 grup ve 10 ekip oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının yapılacağı güzergahları belirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamalar doğrultusunda kar yağışı beklenen kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, ekiplerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerini anbean takip ettiğini ifade etti.

Tunçcan, şunları kaydetti:

"Beklenen kar yağışında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 2 kar kaplanı, 2 tuz robotu, 5 greyder, 3 loder, 5 beko loder, 2 kamyon, solüsyon traktörü ve 65 personelimiz ile hazırız. Kar ve buzlanmaya karşı depomuzda 300 ton tuz ve 20 ton solüsyonumuz mevcut. Ekiplerimiz yolların kapanmaması ve ulaşımda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gece gündüz çalışacaklar. Çalışmalar araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezi başta olmak üzere bulvar, cadde ve sokaklarda eş zamanlı devam edecek."

Tunçcan, evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için de gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Meteoroloji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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