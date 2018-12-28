Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Galibiyet Serisini Sürdürüyor

17 dakika önce

Tekirdağ Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Galibiyet Serisini Sürdürüyor, System.String[]
Tekirdağ Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrıldı. ÇBSK, rakibi Akademispor'u 102-47 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yenilgisiz olarak liderliğini sürdürdü.

8 takımın mücadele ettiği Tekirdağ Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 12 puanla liderlik koltuğuna oturan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl bölgesel ligde 4. olarak kıl payı kaçırdığı 2. lig fırsatını yeniden yakalamak için rakipleri karşısında sahada üstün bir performans sergiliyor.

Oynadığı 6 maçın tamamında rakiplerine karşı sahada farklı galibiyetlerle üstünlük kuran ÇBSK, bu hafta 8 takımlı ligde 6. sırada yer alan Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'ne konuk olacak. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:26 Kaynak: İHA

basketbol, Tekirdağ, Çorlu Belediyesi, Spor
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