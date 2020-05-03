Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlama kapsamı dışında tutulan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi çalışmalarını sürdürüyor.



İnsanların gönül rahatlığıyla evlerinde kalmaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli veteriner hekim Ahmet Çavdar, "Bakımevimizde bulunan hayvanların temizliği ve beslenmesi sürekli olarak sürdürülmektedir. Bunun yanında salgın sebebiyle insanlar sokağa çıkamadığından iş yerleri kapandığından dolayı sokaktaki hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak şehrimizin 30 noktasında besleme faaliyeti yapmaktayız. Bu bağlamda 1 aylık süre zarfında 3 ton kuru mama, bir o kadar da yemek ve ekmekle hayvanlarımızı beslemeye devam ettik" dedi.



Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç çarpan kedi ve köpek sayısında ciddi bir azalma meydana geldiğini söyleyen Çavdar, "İnsanlar trafiğe çıkmadığından dolayı araç yoğunluğu ciddi bir şekilde azaldı. Bunun sonucunda da yaralanan travma vakası kedi ve köpekler için ciddi bir azalma meydana geldi. Bu bizim için ve hayvanlar için sevindirici bir durum" diye konuştu.



Çavdar, "Hayvan bakımevimiz 7 gün 24 saat hasta, yaralı, yardıma muhtaç tüm hayvanlar için faaliyetlerini kesintisiz biçimde sürdürmektedir. 30 noktada da besleme yapmaktayız. O sebeple insanlar gönül rahatlığıyla evlerinde kalmaya devam edebilirler. Belediyemiz sokak hayvanları için yapılması gereken ne varsa elinden geldiğince yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.



600 hayvan kapasiteli geçici hayvan bakımevinde 150 hayvanın bulunduğu kaydedildi. - TEKİRDAĞ