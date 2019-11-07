Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı
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Çorlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı

6 saat önce

Çorlu Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, System.String[]

Çorlu Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Sosyal Denge Sözleşmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusunu görüşerek birliğiyle kabul eden meclis üyeleri Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi konusunu ise görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti.


Avrupa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyon Üyeliği konusunu görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri Muhittin Mahallesinde bulunan bir parselin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz devri konusunu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna, içkili yer bölgesi iptali talebi konusunu da yine görüşülmek üzere İçişleri Komisyonuna havalesine karar verdi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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