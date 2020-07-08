Çorlu Belediyesi kent rehberini mobile taşıdı - Son Dakika

Çorlu Belediyesi kent rehberini mobile taşıdı

Vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek için teknolojinin getirdiği son yenilikleri kullanmaya özen gösteren Çorlu Belediyesi, Kent Rehberi uygulamasını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek için teknolojinin getirdiği son yenilikleri kullanmaya özen gösteren Çorlu Belediyesi, Kent Rehberi uygulamasını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor.

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Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında www.corlu.bel.tr İnternet adresinde faaliyet gösteren Kent Rehberi uygulaması, artık akıllı telefonlarda da kullanılabilecek.


Geliştirilen yeni mobil uygulama sayesinde akıllı telefonlara indirilebilecek olan Çorlu Belediyesi Kent Rehberi'ne erişim artık çok daha kolay ve hızlı olacak.


Bilişimle iç içe belediyecilik


Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bilişimle iç içe bir belediyecilik anlayışını benimseyen Çorlu Belediyesi'nin yeni mobil uygulaması ile kentimizdeki adres bilgileri akıllı telefonlardan kolayca bulunabilecek.


Çorlu halkını teknolojik yeniliklerden faydalandırmak için özel çalışmalar yaptıklarını belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, Çorlu Belediyesi Kent Rehberi mobil uygulamasının vatandaşlar için büyük bir kolaylık yaratacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımız bu uygulama ile geçici imar durum belgesine hemen erişebilecek. Ayrıca yönlendirme sistemi ile bulundukları konumdan nöbetçi eczanelere kolayca gidebilecekler. Mobil Kent Rehberimiz; kentimizdeki önemli noktalar, afet toplanma alanları, parklar, yol yapım çalışmalarının bulunduğu adresler, çöp konteynerlerinin bulunduğu yerler, ücretsiz WiFi noktaları gibi günlük yaşantımızda ihtiyaç duyduğumuz pek çok önemli bilgiye hızlıca erişilebilen önemli bir bilgi sistemi. Vatandaşlarımız artık mobil uygulamamızı indirerek cep telefonlarından da kentimizle ilgili bu bilgilere kolayca ulaşabilecekler. Gelişen teknolojik altyapımız sayesinde mobil uygulamamızı günden güne geliştirmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak veriler sunarak güncellemeye devam edeceğiz" dedi.


Teknolojik alt yapısı tamamlanarak kullanıma sunulan Çorlu Belediyesi Mobil Kent Rehberi uygulamasının İOS ve Android versiyonlarının bulunduğu ve dileyenlerin cep telefonlarına uygulamayı indirebilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi kent rehberini mobile taşıdı - Son Dakika
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