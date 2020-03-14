Çorlu Belediyesi, Korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) açıklamasının ardından Çorlu Belediyesi tarafından yürütülen hijyen çalışmaları sıklaştırıldı. Başkan Sarıkurt açıklamasında, "Tedbirlerimizi artırarak sürdürüyoruz" dedi.



Çorlu Belediyesi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından sorumluluk alanlarında ve belediye hizmet binalarında aldığı tedbirleri artırdı. Geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda personel bilgilendirme semineri düzenleyen Çorlu Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki tedbirlerini artırarak sürdürüyor.



"Bize bulaşmaz, bize bir şey olmaz demeyin"



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çin'de ortaya çıkarak pandemik hastalık haline gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda tedbirleri aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, "Öncelikle hastalığa yakalananlara acil şifalar diliyorum. Özellikle ifade etmek isterim ki, bize bulaşmaz, bize bir şey olmaz demeden her türlü kişisel tedbirimizi almalıyız. Karşılığı olmayan söylemlere inanmayın. Bu konuda en yetkili merciler Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumları ve tabii ki doktorlarımızdır. Çözümü başka yerlerde aramayın. Herkesin bu hastalığa karşı ciddiyetle yaklaşmasını önemsiyor ve çok önemli görüyorum. Öncelikle ellerimizi sık sık sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Su ve sabuna ulaşamayacağınız durumlar için yanımızda mutlaka kolonya veya dezenfektan taşımalıyız. Toplu taşıma araçlarında ya da farklı bir noktada hastalık taşıyacağını düşündüğünüz bir yere temas ettiyseniz kolonya ve dezenfektanı kullanmalısınız. Hastalığın bulaşma seyrini ve bizlere aktarılan bilgileri göz önünde bulundurmalıyız. Daha az tokalaşmak ve sarılmak gibi. Kendinizi halsiz, yorgun hissediyor ve vücut ateşinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyin" dedi.



"Belediye olarak tedbirlerimizi aldık"



Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hastalık konusunda ilgili kurumlarımızla süren istişareler doğrultusunda öncelikle çalışanlarımızı yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda bilgilendirdik ve seminer düzenledik. Ardından hijyen konusunda yürütülecek olan çalışmalar kapsamında tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Başta Çorlu Belediyesi ana hizmet binamız olmak üzere diğer hizmet noktalarımızın koridorlarına ve umumi tuvaletlere vatandaşlarımızın sağlıklarını ön planda tutarak hijyen için el dezenfektanları yerleştirdik. Başta sosyal medya hesaplarımız olmak üzere şehrimizin muhtelif noktalarında bulunan LED ekranlarına da halkımızı aydınlatıcı bilgiler içeren görsel materyaller hazırladık" dedi.



Çorlu'da park ve oyun grupları ilaçlanıyor



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz halkımızın yoğun olarak kullandığı parklar ve oyun alanlarında ilaçlama çalışmalarına başladı diyen Başkan Sarıkurt, "Çocuk oyun grupları başta olmak üzere oturma grupları ve çevresinde başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Halkımızın müşterek ve yoğun kullanım alanları olan bölgeler ile çöp konteynerlerini rutin olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını rutin dışına çıkartarak daha sık bir şekilde gerçekleştiriyor ve dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını düzenli olarak sürdürecekler. Belediyemiz bünyesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kafelerimizde ve AŞ evimizde tedbirlerimizi alıyoruz. Yürütülen çalışmalar kapsamında tedbirlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Geçici Hayvan Bakımevi'nde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ilaçlama ve hijyen çalışmalarını da sıklaştırdık. Konum itibariyle hastalık görülme ihtimali düşük olsa da tedbir amaçlı olarak ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devem ediyoruz. Çorlu Belediyesi olarak tedbirleri artırarak devam edeceğiz. Ancak bir kez daha ifade etmek isterim ki, vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere uzmanların uyarılarını takip etsinler. Kişisel temizlik tedbirlerini mutlaka alsınlar" dedi. - TEKİRDAĞ