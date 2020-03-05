Çorlu Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Başkan Sarıkurt, İdlib'de şehit olan askerlerimiz olduğunu belirterek, "Yine yüreğimiz kan ağlıyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz İdlib'de şehit düşüyor, kahroluyoruz. Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana onlarca evladımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağına emanet ettik. İçimiz yanıyor. Çünkü onların da aileleri, evlatları, sevdikleri vardı. Onların evlerine ateş düştü, tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimizi unutmayalım istiyorum. Huzurlarınızda kahraman Mehmetçiklerimizin isimlerini saymak istiyorum" dedi. Başkan Sarıkurt kahraman şehitlerin ismini saydıktan sonra Meclis'te, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.



Mart ayı olağan meclis toplantısında Gayrimenkul Satış Komisyonuna Adnan Kum asil üye, Kemal Ergin yedek üye seçilirken TESKİ'ye bedelli tahsis edilen bir parselin tahsisinin kaldırılması, su kuyularının olduğu parsellerin 5 yıllığına bedelsiz olarak TESKİ'ye tahsil edilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.



Temizlik İşleri Müdürlüğüne 1 adet çöp konteyner yıkama aracı ve 1 adet hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu alınması alınması için nakdi para yardım talebi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması konusunu da görüşerek oy birliğiyle kabul eden meclis üyeleri komisyonlardan gelen raporları da değerlendirerek karara bağladı. - TEKİRDAĞ