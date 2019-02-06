Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi Meclisi Toplantısı Yapıldı

Çorlu Belediyesi Meclisi Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediyesi Meclisi Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Şubat ayı olağan meclis toplantısında Gayrimenkul Satış Komisyonu'na Feray Karagöz'ün asil, Ateş Akdere'nin yedek üye olarak seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kadro ve derece değişikliklerinin görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında Çorlu Belediyesi ile kurumlar arasında imzalanan protokoller gereği güvence bedelinin banka teminat mektubu olarak karşılanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Okul binalarında kullanılmak üzere bilgisayar ve yazıcı ihtiyacının karşılanması konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında ilçedeki amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konusu da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu raporları da okunarak meclis üyeleri tarafından kabul edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Feray Karagöz, Tekirdağ, Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:46:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi Meclisi Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]