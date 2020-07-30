Çorlu Belediyesi'nden bayram öncesi esnafa can suyu

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde esnaf ve personelin yüzünü güldürdü.

Düzenlediği ve ortağı olduğu alışveriş festivalleri ve yurt dışı tanıtım çalışmaları sonucunda düzenlenen turlar ile Çorlu esnafının yanından olan ve destek projeleri üreten Çorlu Belediyesi bayram öncesi 6 milyon 500 bin TL ödeme yaparak esnafa adeta can suyu verdi.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana esnafın yanında olmaya devam eden Çorlu Belediyesi bayram öncesinde ilçe esnafının ve çalışanlarının yanında olarak, pandemi nedeniyle yaşanan bu zor dönemde hizmet ve ürün satın aldığı esnaf ile personelinin yüzünü güldürdü.

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde esnafa ve personele tek kalemde 6 milyon 500 bin liralık ödeme yaptı.

Çorlu Belediyesi'nin zor günlerinde kendilerine yapılan ürün ve hizmet karşılığı alacaklarının büyük bir kısmını ödeyerek kötü gün dostu olduğunu belirten ilçe esnafı salgın sürecinde zor günler yaşadıklarını belirterek, Çorlu Belediyesi'nin bayram öncesinde yaptığı ödemelerin yüzlerini güldürdüğünü, yapılan ödeme ile birlikte çalışanlara ve alacaklılarına ödeme yaptıklarını söylediler.

Personelin de yüzünü güldüren Çorlu Belediyesi, çalışanlara bayram öncesinde hesaplarına 500'er lira ödeme gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ