Çorlu Belediyesi'nden çocuklara tiyatro müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi'nden çocuklara tiyatro müjdesi - Son Dakika

Çorlu Belediyesi'nden çocuklara tiyatro müjdesi

6 saat önce

Çocuk dostu bir kent olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, özgüveni yüksek ve sanat eğitimli çocuklar yetiştirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Çorlu Belediyesi'nden çocuklara tiyatro müjdesi, System.String[]

Çocuk dostu bir kent olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, özgüveni yüksek ve sanat eğitimli çocuklar yetiştirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çorlu Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ücretsiz kurs kayıtları 17 Ocak'ta başlıyor.


Çocukların eğitimine ve kişisel gelişmelerine pozitif katkı sağlamak, sanatsal becerilerini güçlendirmek, özgüvenlerinin artması ve sahne rahatlığı kazanmaları için Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz tiyatro kursları açılıyor. 7-15 yaş grubundaki çocukların katılabileceği ücretsiz tiyatro kurslarının kayıtları 17 Ocak - 3 Şubat arasında gerçekleştirilecek. Çocuklarını ücretsiz kursa kayıt ettirmek isteyen vatandaşların Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 684 76 71 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.


"Çocuklarımızın içindeki cevherleri ortaya çıkaracağız"


Sanatsal becerilerin fark edilmesiyle çocukların yetenekleri doğrultusunda geleceğine yön vermelerinin önemine değinen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Sanatsal anlamda çocuklarımızın içindeki cevherleri ortaya çıkarmak, yeteneklerini göstermelerini sağlayacak oyunları sergilemek ve en önemlisi de onlara tiyatroyu sevdirmek için tiyatro eğitimlerine başlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz oyunculuk kursu çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması adına çok önemli bir hizmet. Özgüveni yüksek ve sanat eğitimi almış bireyler yetiştirmek istiyoruz. İlgi duyan tüm aile ve çocukların tiyatro kursumuza katılmasını bekliyoruz. Ücretsiz olan bu hizmetimiz hem aileler hem de çocuklarımız için bir fırsattır. Sevgili çocuklarımızı tiyatro kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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