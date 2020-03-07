Çorlu Belediyesi'nden yeni imar kanunu bilgilendirmesi - Son Dakika
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Çorlu Belediyesi'nden yeni imar kanunu bilgilendirmesi

6 saat önce

Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde İmar Kanunu değişiklikleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Çorlu Belediyesi'nden yeni imar kanunu bilgilendirmesi, System.String[]

Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde İmar Kanunu değişiklikleriyle ilgili toplantı düzenlendi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile Çorlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun getirdiği değişiklikler masaya yatırıldı.


Tekirdağ'ın 11 ilçe belediyesinde görevli, konu ile ilgili müdür ve teknik personellerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun değişikliğe uğrayan halinin getirdiği son durumlar görüşüldü.


Tekirdağ genelinde uygulama birliği sağlamayı amaçlayan toplantı sonucunda farklı yorumlara imkan veren ve tartışma konusu olan konuların uygulamaya esas olacak şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş ile sorulmasına karar verildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:09 Kaynak: İHA
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