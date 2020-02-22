Çorlu Belediyesi'nin enerji verimliliği projesi kabul edildi - Son Dakika

Avrupa Birliği etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla başlatılan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) başvuru sonuçları açıklandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada "Başvurumuz seçilen ilk 40 proje içerisinde yer aldı" dedi.



Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan inceleme neticesinde, Türkiye genelinde yapılan çok sayıda başvuru arasında destek alacak olan 160 proje içinde ilk 40'a girerek 35. sırada yer aldı.



Enerji verimliliği alanında çalışmalar başlatıldı



Enerji verimliliğinin önemine değinen ve konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi'ne ait tüm tesislerde proje kapsamında çalışma yürüteceklerini söyledi.



Başkan Sarıkurt, ülkemizde ve dünyada yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Avrupa Birliği nezdinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEVDES projesi kapsamında Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili olarak çalışma başlattık ve Bakanlığa başvuruda bulunduk. Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteklerinden faydalanmak üzere 63'ü üniversite, 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapılmıştı" dedi.



Proje kapsamında gelen heyet incelemelerde bulundu



Başkan Sarıkurt ayrıca, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi olmak üzere toplam 160 projeye teknik destek çalışmaları kapsamında Çorlu'ya gelen bakanlık yetkilileri proje kapsamında Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Plenti'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda destek alacak kurumlar, mevcut enerji yönetim pratikleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında geçmiş proje deneyimleri, operasyonel ve finansal kapasite, proje sonuçlarının yaygınlaştırılabilirliği, enerji tasarrufu potansiyeli, enerji yoğunluğu ve bölgesel dağılım gibi kriterlerin değerlendirildiği bir puanlama sistemiyle belirlendi" diye konuştu.



Çorlu Belediyesi'nin projesi ilk 40 içinde yer aldı



Çorlu Belediyesi olarak enerji verimliliği konusunda yapılan değerlendirme sonucu 35. sırada yer aldık diyen Başkan Darıkurt, "Bundan sonraki süreci Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz yürütecek. YEVDES projesi alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteklerinden faydalanmak üzere gelen heyet ile birlikte yapılacak iş ve işlemler müdürlüğümüz bünyesinde ilgili bakanlık nezdinde sürdürülecek" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ