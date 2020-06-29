Çorlu Belediyesi sevimli dostları yeni ailelerine kavuşturuyor - Son Dakika

Çorlu Belediyesi sevimli dostları yeni ailelerine kavuşturuyor

Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan Yeni Bir Başlangıç projesi ile belediye hayvan bakımevinde tüm bakımları yapılan sevimli dostlar yeni ailelerine kavuşmaya devam ediyor.

Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan Yeni Bir Başlangıç projesi ile belediye hayvan bakımevinde tüm bakımları yapılan sevimli dostlar yeni ailelerine kavuşmaya devam ediyor.

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Çorlu Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi'nde yürütülen bakım ve tedavi çalışmalarının ardından sokak hayvanlarını sahiplendirmeyi özendirmek adına başlattığı proje ile bugüne kadar pek çok can dostu yeni yuvalarına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde üç köpek yavrusu daha onları sahiplenmek için başvuran ailelerine teslim edildi.


Sizin Eviniz Onun Yuvası Olsun İster misiniz düşüncesiyle yola çıkılan Yeni Bir Başlangıç projesi 2020 yılının ilk yarısı süresince 185 köpek ve 49 kedi vatandaşlar tarafından sahiplenildi. İç-dış parazit ve kuduz aşıları yapılan hayvanlar kısırlaştırma işlemlerinin yapılmasının ardından sağlıklarına kavuşurken, kimlik kartları çıkarılan sahipsiz hayvanlar daha sonra ücretsiz bir şekilde sahiplendiriliyor.


"Sokak hayvanlarımızı önemsiyoruz"


Vatandaşların hayvan satın almak yerine bakımevinden sahiplenmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Güvenli yuvalarında yeni bir hayata başlamalarına imkan sağlayabilmek amacıyla sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesini önemsiyoruz. Onlar bizim can dostlarımız, yol arkadaşlarımız, ailelerimizin birer parçası. Hem dünyamızda hem de evlerimizde sevimli dostlarımıza hak ettikleri değeri fazlasıyla vermemiz gerektiğine inanıyorum. Unutmayalım ki, sahipleri tarafından çeşitli sebeplerle sokağa atılan ve sokakta dünyaya gelen can dostlarımız maalesef türlü zorluklarla baş başa kalıyor. Eğer imkanımız varsa can dostlarımızı sahiplenelim ve onları aile sıcaklığında yaşatalım. İmkanlarımız el vermiyorsa da sokaktaki dostlarımızı besleyerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirelim" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi sevimli dostları yeni ailelerine kavuşturuyor - Son Dakika

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