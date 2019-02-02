Çorlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Gündemi Belli Oldu
1 saat önce
Tekirdağ Çorlu Belediyesinin 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği Şubat ayı olağan meclis toplantısında ele alınacak olan gündem maddeleri belirlendi.
Tekirdağ Çorlu Belediyesinin 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği Şubat ayı olağan meclis toplantısında ele alınacak olan gündem maddeleri belirlendi.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında toplanacak olan meclis üyeleri, gayrimenkul satış komisyonuna üye seçimi yapacak. Kadro derece ve unvan değişikliklerini görüşecek olan meclis üyeleri okullarda kullanılmak üzere bilgisayar ve yazıcı ihtiyacı konularını görüşecek.
Amatör spor kulüplerine yardım konusunu da görüşecek olan meclis üyeleri, Atatürk Enstitüsü olarak kullanılan binanın birinci katının kiralanması hususunu da karara bağlayacak. Atakent Kapalı Pazaryerinde Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası ile ortak proje yapılması hususunu da değerlendirecek olan meclis üyeleri ayrıca İmar Komisyonunun sunacağı raporları da karara bağlayacak. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı
Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu
Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret