Çorlu Belediyesi taziye evi ile vatandaşların yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi taziye evi ile vatandaşların yanında - Son Dakika

Çorlu Belediyesi taziye evi ile vatandaşların yanında

6 saat önce

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşamına dokunan projeler üretmeye devam eden Çorlu Belediyesi, Kemalettin Mahallesi'nde inşa edilen taziye evini vatandaşların hizmetine sundu.

Çorlu Belediyesi taziye evi ile vatandaşların yanında, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşamına dokunan projeler üretmeye devam eden Çorlu Belediyesi, Kemalettin Mahallesi'nde inşa edilen taziye evini vatandaşların hizmetine sundu.


Vatandaşların mutlu günlerinde olduğu kadar acı günlerinde de yanlarında olmaya özen gösteren Çorlu Belediyesi, hayata dokunan yepyeni bir projeyi daha hizmete sundu. Kemalettin Mahallesi Tuğlalı Çeşme Altı 4. Sokak'ta inşa edilen taziye evi ile vatandaşlar acı günlerinde taziye kabullerini daha rahat yapacakları bir ortama kavuşmuş oldu.


Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşa edilen, 200 metrekare kapalı alana sahip taziye evinin içerisinde misafirlerin ağırlanacağı geniş bir salon, bir mutfak, mescit ve tuvalet bulunuyor. Taziye evi alanında ayrıca vatandaşların abdest alması için özel alan, şadırvan ve otopark alanı da bulunuyor.


"İyi günde de, kötü günde de birlikteyiz"


Çorlu Belediyesi olarak vatandaşların iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarında olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Taziye evimiz ile mutlu günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de yanlarında olduğumuz vatandaşlarımızın taziye kabullerini daha rahat yapabilecekleri bir ortama kavuşturmuş olduk. Vatandaşlarımızın acılarını yaşadıkları sırada ihtiyaç duydukları şeyleri arama telaşından kurtarmak, cemiyetlerini temiz, modern bir yerde gerçekleştirmelerini sağlamak için Taziye Evi'mizi inşa ettik ve hizmete sunduk. Taziye, bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip. Çünkü acılar paylaşıldıkça azalır, bir nebze de olsa hafifler. Biz de vatandaşlarımızın acısını paylaşmak, yanlarında olmak, zor zamanları birlikte atlatmak için Taziye Evi projemizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız cemiyetlerini artık burada yapabilir, taziyeye gelen yakınlarını taziye evimizde ağırlayabilirler. Çorlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anlarında yanındayız" dedi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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