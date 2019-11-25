Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi zirve takibini sürdürüyor
Son Dakika Spor Çorlu Belediyesi zirve takibini sürdürüyor - Son Dakika Spor

Çorlu Belediyesi zirve takibini sürdürüyor

6 saat önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde oynanan maçta Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) konuk ettiği Beylikdüzü Basketbol takımını farklı bir skorla yenerek zirve takibini sürdürdü.

Çorlu Belediyesi zirve takibini sürdürüyor, System.String[]

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde oynanan maçta Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) konuk ettiği Beylikdüzü Basketbol takımını farklı bir skorla yenerek zirve takibini sürdürdü.


Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Dorukhan Kalyoncu, Ali Osman Kanık ve Taylan Özgür Ülten hakem üçlüsü görev aldı.


İlk periyodu 24-10 gibi farklı bir skorla üstün tamamlayan ÇBSK, ikinci periyotta potasında 23 sayı görmesine karşın 19 sayı üreterek soyunma odasına 10 sayı farkla 43-33 önde girdi. Üçüncü periyoda da hızlı başlayan ve bu bölümü 18-8'lik skorla geçen Çorlu Belediyesi son periyodu da 16-10 önde kapatarak maçı 26 sayı farkla 77-51 üstün tamamlayarak zirve takibini sürdürdü.


Çorlu'da oynanan basketbol maçlarının sıkı bir takipçisi olan ve basketbol takımının daima yanında olan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da tribünde yerini alanlar arasındaydı. Maçı heyecanla takip eden Başkan Sarıkurt, maç sonunda soyunma odasına indi ve galibiyet sevincini sporcularla birlikte omuz omuza doyasıya yaşadı.


Oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Sarıkurt, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Çorlu'yu en iyi şekilde temsil eden sporcularla gurur duyduğunu ifade ederek Çorlu Belediyesi olarak her daim takıma destek olacaklarını belirtti.


Ligde maç eksiği ile 5. Sırada yer alan Çorlu temsilcisi gelecek hafta maçında 30 Kasım 2019 tarihinde İzmir Altındağ Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maçta Bornovva Bossan takımı ile karşılaşacak. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, basketbol, Türkiye, Çorlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:00:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediyesi zirve takibini sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]