Çorlu Belediyesinde 29 personel karantinaya alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediyede görevli 29 personel, evlerinde karantinaya alındı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, belediyenin çeşitli müdürlüklerinde çalışan 8 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu kişiler ile temaslı oldukları 21 personelin evlerinde karantinaya alındığını bildirdi.

Sarıkurt, koronavirüsle topyekün mücadele edilebileceğini ifade ederek, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.